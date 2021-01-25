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Сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко умерла от рака

На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супруга умершей Алексея Войтюка.

Фото: Газета.ru

Причиной смерти стал рак. «Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила», — сказал Алексей Войтюк.

Дата и место прощания станут известны позднее.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Была актрисой дубляжа в таких фильмах, как «Ла-Ла Ленд» и «Дом напротив». Зрителям больше всего запомнилась по роли Мальвины.