Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Школьников научат, как стать миллионерами
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Акция «Импортируй с нами!»
конкурс - застройка Четырех углов
50 лет в сельском хозяйстве
Лицей Ростелекома
Для чего это нужно и где установить?
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 25.05.2021 09:360 На Солнце зарегистрировали 17 вспышек за двое суток 25.05.2021 07:153 Продажи медицинских масок в России снизились на 61% 24.05.2021 23:362 Лидеры ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов 24.05.2021 15:031 Международную организацию гражданской авиации просят о приостановке полетов над Белоруссией 24.05.2021 13:372 Президент Белоруссии запретил освещать несогласованные акции в прямом эфире
 
 
 
Самое популярное 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 22.05.2021 09:5924 Как тупить за рулем по-скобарски 22.05.2021 21:330 Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове у Гремячей башни 24.05.2021 22:184 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице 22.05.2021 12:396 В Псковской области нашли варианты индийского штамма COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

На Солнце зарегистрировали 17 вспышек за двое суток

25.05.2021 09:36|ПсковКомментариев: 0

Крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности зарегистрировали в течение последних нескольких дней. Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток зафиксировали 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M — предпоследнего по силе класса солнечных вспышек, предшествующего вспышкам высшей мощности балла X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.

До этого, за 4.5 месяца года, средствами слежения зарегистрировали менее 40 солнечных вспышек, включая лишь 2 вспышки уровня M. В лаборатории предполагают, что часть произошедших сейчас вспышек сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе вдоль линии Солнце-Земля, то есть в направлении на нашу планету.

«Выбросы солнечной массы являются основными причинами возмущений магнитного поля Земли, так как обладают значительной кинетической энергией и ударным воздействием. Состоят они из ионизированного газа (плазмы), способного особенно эффективно взаимодействовать с магнитными полями. Кроме того, заряженные частицы, приходящие с выбросами, захватываются магнитными линиями Земли и усиливают текущие на планете токи, что еще более нарушает равновесие земного магнитного поля. В настоящее время космические средства слежения позволяют достаточно уверенно определять скорости выброшенного солнечного вещества и, соответственно, времена его прихода к Земле, что создает основу для современного прогноза магнитных бурь», - сообщают ученые.

Согласно модельным расчетам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет около 10 вечера во вторник, 25 мая, что вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром, около 4 утра по московскому времени, 26 мая. Именно в этот период прогнозируют первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В лаборатории отметили, что возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущенное состояние.

«Несмотря на достаточно большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит 2 уровня по 5-балльной шкале. Это связано с тем, что баллы произошедших солнечных вспышек довольно далеки от топовых значений. Кроме того, направление выброса масс было слегка смещено от направления на Землю, касание с Землей произойдет на периферии выброса. Все это заметно смягчит силу удара», - прогнозируют эксперты.

В лаборатории также добавили, что май показывает довольно быстрый рост солнечной активности, который заметно превышает обычный темп для данной стадии солнечного цикла. «Возможность нашей звезды поддерживать такую активность длительное время сомнительна. По этой причине есть значительная вероятность, что Солнце после текущего всплеска уйдет на продолжительное время в спокойное состояние по причине нехватки энергии для продолжения массовых вспышек. Предстоящее лето, соответственно, пока прогнозируется относительно тихим периодом с точки зрения космической погоды», - заключили ученые.

Теги: #ученые #наука #вспышки на Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 48 человек
25.05.2021, 10:390 Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года 25.05.2021, 10:310 Антон Минаков и Сергей Литвиненко станут гостями программы «Гайд-парк» 25.05.2021, 10:230 На границе с Эстонией в Печорском районе задержали двух иностранцев 25.05.2021, 10:200 В Пскове водитель-лихач наказан за наезд на пешехода
25.05.2021, 10:080 Порхович воткнул нож в живот оппоненту 25.05.2021, 09:580 Четыре человека пострадали в ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 09:540 Специалисты ПТС устранили утечку возле Кузнецкого моста в Пскове 25.05.2021, 09:470 «Рыба в тазу для мытья фруктов»: питание печорских школьников организовали с нарушениями
25.05.2021, 09:400 Первый госэкзамен сдают псковские одиннадцатиклассники 25 мая 25.05.2021, 09:360 На Солнце зарегистрировали 17 вспышек за двое суток 25.05.2021, 09:300 Псковский музей предупреждает о проведении санитарных дней 25.05.2021, 09:250 Жительница Палкинского района до смерти избила собутыльника
25.05.2021, 09:122 Партия «Новые люди» научит псковских школьников, как стать миллионерами 25.05.2021, 09:001 Псковичам предлагают контролировать расходы на свет на сайте «Псковэнергосбыта» 25.05.2021, 08:580 Администрация Пскова заказала ремонт 1-й Поселочной улицы 25.05.2021, 08:400 Работа 7-летнего жителя Дедовичей представлена на всероссийском конкурсе
25.05.2021, 08:230 Спрос на пожарных на рынке труда России вырос вдвое в начале года 25.05.2021, 08:120 В России предложили ввести уголовное наказание за подделку голосований жильцов 25.05.2021, 08:000 Архивисты опубликовали датируемое 1878 годом описание Изборска 25.05.2021, 07:501 В России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет
25.05.2021, 07:394 Более 1 млн избирателей приняли участие в праймериз «Единой России» в онлайн-формате 25.05.2021, 07:270 Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса 25.05.2021, 07:153 Продажи медицинских масок в России снизились на 61% 25.05.2021, 07:000 Россия возобновляет авиаперелеты в пять стран
25.05.2021, 02:032 Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова 24.05.2021, 23:362 Лидеры ЕС решили закрыть небо для белорусских самолетов 24.05.2021, 22:184 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице 24.05.2021, 21:500 Работавшие с COVID-пациентами организации должны отчитаться о стимулирующих выплатах
24.05.2021, 21:291 Последний звонок прозвенел для восьми 11-классников Тямшанской гимназии 24.05.2021, 21:211 Вылет самолета Москва - Псков задерживается на два часа 24.05.2021, 21:110 Псковичей приглашают на выставку Игоря Шаймарданова 24.05.2021, 20:540 Псковская академия ФСИН станет организатором международного фестиваля
24.05.2021, 20:370 Псковский Росреестр временно ограничил личный прием граждан 24.05.2021, 20:220 Псковичам напомнили, как получить услуги ГИБДД по предварительной записи 24.05.2021, 20:040 В Пскове пройдет форум-мотиватор «Библиотека 2021. Время новых возможностей» 24.05.2021, 19:520 Хоккеисты сборной России потерпели первое поражение на ЧМ в Риге
24.05.2021, 19:340 Фильм Камиля Хардина «Река в конце деревни» покажут в киноклубе «Молоко и Сено» 24.05.2021, 19:170 Юлия Пересильд опубликовала свое фото в форме космонавта 24.05.2021, 19:011 Сергей Гаврилов и Сергей Колосов решили покинуть социальный комитет Псковской гордумы 24.05.2021, 18:470 Участники конкурса «Большая перемена» узнают о правилах безопасности
24.05.2021, 18:320 Стоянку автомобилей ограничат у двух домов на улице Металлистов в Пскове 24.05.2021, 18:2110 Кандидатура Елены Косенковой выдвинута на звание «Почетный гражданин города Пскова» 24.05.2021, 18:100 Единая бонусная программа появилась у проекта «Серебряное ожерелье России» 24.05.2021, 18:001 Более 50 баков для мусора отремонтировали в Псковской области за два месяца
24.05.2021, 17:510 Подписан меморандум о создании консорциума «Вернадский - Псковская область» 24.05.2021, 17:483 Александр Братчиков отчитается перед гордумой о работе за 2020 год 28 мая 24.05.2021, 17:474 «Пивной сад» устраивают в Пскове на Индустриальной 24.05.2021, 17:440 Чемпионат по кинологии прошел в Печорах
24.05.2021, 17:371 Ростелеком зафиксировал атаки на инфраструктуру праймериз «Единой России» 24.05.2021, 17:310 Открытые уроки по актерскому мастерству для детей пройдут в Пскове 24.05.2021, 17:230 Хоровой праздник «Поют дети Псковщины» проходит сегодня в онлайн-формате 24.05.2021, 17:153 «Справедливая Россия» расскажет 25 мая о введении справедливого базового дохода
24.05.2021, 17:080 «Время книжных открытий» начинается у юных псковичей с 1 июня 24.05.2021, 17:030 Большинство участников опроса ПЛН одобряют очные выпускные в условиях пандемии 24.05.2021, 16:598 Реплика Донецкого: Эффект белорусской бабочки 24.05.2021, 16:578 Поставкой питьевой воды займется псковская фирма «Савицкий и сыновья»
24.05.2021, 16:470 Пьяный печерянин обокрал дом односельчанки 24.05.2021, 16:300 Комфортная городская среда станет темой круглого стола в пресс-центре ПЛН 24.05.2021, 16:240 Островский под «Нирвану» и Достоевский под «Рамштайн»: обзор театральной недели в Пскове 24.05.2021, 16:160 Пскович завоевал семь золотых медалей на кубке города по плаванию
24.05.2021, 16:151 Псковский губернатор напомнил, что определило развитие культуры на тысячу лет вперед 24.05.2021, 16:060 На 5 лет осужден пскович за незаконное хранение мефедрона 24.05.2021, 16:030 Грузовик перевернулся на трассе в Гдовском районе 24.05.2021, 16:003 Эксперты IT-отрасли: Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена
24.05.2021, 15:540 В Пскове утвердили границы территории лагеря военнопленных «Шталаг 372» 24.05.2021, 15:483 Галина Неваленная: Все получается там, где депутаты объединяются ради благой цели 24.05.2021, 15:456 Александр Баев: Меня не удивляют высказывания Владимира Воробьева в мой адрес 24.05.2021, 15:400 Завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева
24.05.2021, 15:340 До 22ºС потеплеет в Псковской области 25 мая 24.05.2021, 15:270 За неделю водители Псковской области нарушили ПДД почти 2000 раз 24.05.2021, 15:200 ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса 24.05.2021, 15:150 Два обновленных сквера в Пскове получат официальные названия
24.05.2021, 15:100 Псковичи вошли в число самых активных потребителей интернет-трафика в СЗФО 24.05.2021, 15:031 Международную организацию гражданской авиации просят о приостановке полетов над Белоруссией 24.05.2021, 15:000 В Пскове полиция остановила двух пьяных водителей 24.05.2021, 14:511 Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем славянской письменности
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.