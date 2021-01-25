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На Солнце зарегистрировали 17 вспышек за двое суток

Крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности зарегистрировали в течение последних нескольких дней. Пик его пришелся на 22 и 23 мая, когда за 2 суток зафиксировали 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M — предпоследнего по силе класса солнечных вспышек, предшествующего вспышкам высшей мощности балла X. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.

До этого, за 4.5 месяца года, средствами слежения зарегистрировали менее 40 солнечных вспышек, включая лишь 2 вспышки уровня M. В лаборатории предполагают, что часть произошедших сейчас вспышек сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе вдоль линии Солнце-Земля, то есть в направлении на нашу планету.

«Выбросы солнечной массы являются основными причинами возмущений магнитного поля Земли, так как обладают значительной кинетической энергией и ударным воздействием. Состоят они из ионизированного газа (плазмы), способного особенно эффективно взаимодействовать с магнитными полями. Кроме того, заряженные частицы, приходящие с выбросами, захватываются магнитными линиями Земли и усиливают текущие на планете токи, что еще более нарушает равновесие земного магнитного поля. В настоящее время космические средства слежения позволяют достаточно уверенно определять скорости выброшенного солнечного вещества и, соответственно, времена его прихода к Земле, что создает основу для современного прогноза магнитных бурь», - сообщают ученые.

Согласно модельным расчетам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдет около 10 вечера во вторник, 25 мая, что вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет Земли утром, около 4 утра по московскому времени, 26 мая. Именно в этот период прогнозируют первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В лаборатории отметили, что возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущенное состояние.

«Несмотря на достаточно большую продолжительность, амплитуда магнитных бурь ожидается незначительной и не превысит 2 уровня по 5-балльной шкале. Это связано с тем, что баллы произошедших солнечных вспышек довольно далеки от топовых значений. Кроме того, направление выброса масс было слегка смещено от направления на Землю, касание с Землей произойдет на периферии выброса. Все это заметно смягчит силу удара», - прогнозируют эксперты.

В лаборатории также добавили, что май показывает довольно быстрый рост солнечной активности, который заметно превышает обычный темп для данной стадии солнечного цикла. «Возможность нашей звезды поддерживать такую активность длительное время сомнительна. По этой причине есть значительная вероятность, что Солнце после текущего всплеска уйдет на продолжительное время в спокойное состояние по причине нехватки энергии для продолжения массовых вспышек. Предстоящее лето, соответственно, пока прогнозируется относительно тихим периодом с точки зрения космической погоды», - заключили ученые.