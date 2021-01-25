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Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов

Легенда отечественного телевидения, народный артист Российской Федерации Виктор Балашов умер 23 июня на 97-м году жизни.

О кончине человека, который первым сообщил гражданам СССР о полете Юрия Гагарина, сообщает «Российская газета».

Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Отец - Иван Балашов, командовал дивизией, погиб под Смоленском. Сам Виктор пошел добровольцем в Красную армию в 1942-м. Сражался на Волховском и Ленинградском фронтах. Был ранен, в том числе тяжело.

С 1944 года - диктор Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе и в 1947-м пришел работать в Московский телецентр (впоследствии - Центральная студия телевидения), в который его взяли вне конкурса.

Вёл главную информационную программу страны "Время", телепередачи "Победители", "Клуб фронтовых друзей" и "Огоньки".

С 1951-го снимался в кино: "Совесть мира", "Адмирал Ушаков", "Рождество в Вигала", "Аномалия", сериал "Светофор". Дублировал документальные и художественные фильмы. Например, в культовой шпионской картине "Выстрел в тумане" иностранцы говорят именно голосом Балашова.