В России и мире

Пскович оказался в числе акционеров скандального производителя опиоидов в США

Пскович оказался в числе десятка россиян, выступавших в числе акционеров скандального производителя опиоидов в США. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

У американо-ирландской Mallinckrodt, фармацевтической компании с более чем полуторавековой историей, есть акционеры из России. Как минимум десяток граждан России выступают акционерами фармпроизводителя, вовлеченного в США в опиоидный скандал.

Из 31 иностранного инвестора 13 - россияне. Среди них - пскович, а также жители Москвы, Краснодара, Уфы. Акционеров из России на самом деле может быть гораздо больше, считает один из частных инвесторов Mallinckrodt Дмитрий Филатов. Доля российских инвесторов может достигать 10% от общего числа, полагает он.

О значительном числе инвесторов из России знает и совладелец медицинских компаний из Новосибирска Сергей Заволожин (владеет 0,1% акций Mallinckrodt). Управляющий партнер Buxton Helmsley Group Александр Паркер сообщил РБК, что не обладает точными данными о российских инвесторах, но оценил, что на их совокупную долю приходится примерно 10–20% от капитала компании.