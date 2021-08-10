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Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в прокуратуру

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников. Об этом сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на письмо главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах призывают передавать в прокуратуру и следственные органы субъекта.

Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.