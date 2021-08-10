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Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что убил лося.

Парламентарий рассказал, что в конце октября он находился в гостях у друзей в поселке Лысые Горы Саратовской области, к которым приехал «порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться».

«В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса между ее опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг», - сообщил Валерий Рашкин.

По его словам, он «увидел в бинокль силуэт какого-то животного». «Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», – поделился Валерий Рашкин.

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Далее он оставил оружие и треногу, подошел к месту падения животного. «Дойдя до места, я обнаружил: на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабин и треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте», - добавил депутат.

Валерий Рашкин утверждает, что не употреблял спиртное, а запах алкоголя «исходил от находившегося рядом с ним друга Александра, которого он привез с собой на поляну из домика после их застолья» для помощи в погрузке туши лося. По словам депутата Госдумы, его ввели в заблуждение о том, что охота разрешена.