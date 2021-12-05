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В России и мире

Путин заявил о нехватке «рабочих рук» в России

23.12.2021 12:43|ПсковКомментариев: 2

Население России на настоящий момент недостаточно. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас наблюдается увеличение смертности. И в этой связи обостряется одна и важнейших проблем — в сфере демографии. Это одна из самых главных наших задач. 146 млн для такой огромной территории совершенно недостаточно, даже и с экономической точки зрения. У нас примерно 81 млн человек находится в работоспособном возрасте, эту цифру мы должны увеличить, у нас ведь попросту рабочих рук не хватает», - сказал глава государства.

По словам Путина, в России сократилась и продолжительность жизни — с 71,5 до 70,1 года. Такую тенденцию президент назвал одним из негативных последствий пандемии коронавируса. «Сбережение народа, о котором говорил Солженицын (русский писатель — ред.), является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста России», - отметил Путин.

Теги: #Путин #демография #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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