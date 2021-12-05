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Стая собак загрызла семилетнюю девочку в российском регионе

Стая собак загрызла семилетнего ребенка под Читой. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в региональном управлении СК, трагедия произошла в субботу, 22 января, в поселке Домна Читинского района.

По версии следствия, незадолго до случившегося в правоохранительные органы обратились родственники ребенка с заявлением о пропаже. В оперативном порядке были организованы поиски девочки. Спустя полчаса бездыханное тело малышки обнаружили на одном из пустырей. На теле погибшей эксперты нашли следы нападения животных. Предположительно, девочку растерзала стая бродячих собак.

Как сообщает РИА Новости, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались.

Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования дела.

По данным Следственного комитета, местные жители на народном сходе после инцидента сообщили, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет.