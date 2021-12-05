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Суд во Франции признал смерть от COVID-вакцины самоубийством

27.01.2022 23:01|ПсковКомментариев: 2

Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена, который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации.

Страховая компания отказалась выплачивать деньги родственникам умершего, а суд признал правоту компании, пишет издание «Русские Афины». При этом страховая компания аргументировала свой отказ именно тем, что смерть наступила в результате сделанной прививки: прием экспериментальных лекарств и методов лечения (включая вакцинацию от коронавируса) исключен из полиса.

В вердикте судьи сказано следующее: «Побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности, и умерший не мог заявлять о незнании, когда добровольно принимал вакцину. Во Франции нет закона или предписания, обязывающего его делать прививки. Следовательно, его смерть, по сути, является самоубийством. Суд признает квалификацию страховщика, юридически расценивающего участие в эксперименте третьей фазы, бездоказательность которого не доказана, как добровольное принятие на себя фатального риска, не покрываемого договором, с учетом заявленных побочных эффектов, в том числе смерть покрывается и юридически признается самоубийством. Семья подала апелляцию. Однако защита страховщика признается обоснованной и договорно-оправданной, поскольку этот общеизвестный риск смерти юридически считается самоубийством, клиент был уведомлен и согласился добровольно рисковать жизнью без принуждения к этому».

В страховой компании, пишет Unser Mitteleuropa, отметили, что самоубийство, как и смерть от экспериментального лекарства, не является страховым случаем. Адвокат семьи Карло Альберто Бруса опубликовал материалы дела в социальных сетях и высказал свое возмущение подобным решением. Получается, что страховщики теперь перестанут выплачивать полисы страхования жизни в больших масштабах, так как смертельный риск в результате вакцинации фактически блокирует их контракт, делая его недействительным.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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