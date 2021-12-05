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В России отменят ограничения для контактировавших с больными COVID-19

Карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменен из-за особенностей омикрон-штамма. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова отметила, что при других вариантах коронавируса, возможно, будет использоваться другая тактика. «Эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства "омикрона": очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе», — цитирует главу Роспотребнадзора газета «Известия».

По ее словам, чаще всего инфицированию омикрон-штаммом подвержены люди в возрасте от 20 до 30 лет и подростки, так как они имеют большое количество контактов. При этом около 17-20% пациентов в России переносят инфекцию бессимптомно.

Попова также заявила, что однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет после перенесенного штамма «омикрон» защищать от дельта-штамма, пока нет.

Ранее, 3 февраля, президент России Владимир Путин допустил снятие ограничений для контактировавших с заболевшими COVID-19. Также, по его словам, у правительства нет планов по введению новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ведомство тщательно отслеживает все мутации коронавируса.

25 января карантин для контактировавших с больными COVID-19 был сокращен до семи дней.