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Масленичная неделя стартовала в России

Первый день Масленицы — древнего славянского праздника с многочисленными обычаями — отмечают сегодня, 28 февраля. Гулянья будут идти в течение недели, до 6 марта, а после начнется Великий пост.

Масленица — это проводы зимы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, катание на санях, гулянья и блины — они имели ритуальное значение, поскольку символизировали солнце, которое святило дольше, удлиняя дни. Как отмечается на calend.ru, возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед масленицей почиталась как «родительский день» — славяне поклонялись душам усопших предков.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — начало сырной недели — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Считается, что отсюда и пошло выражение «к теще на блины».

В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

Воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

В Псковской области уже прошли некоторые мероприятия в рамках празднования Масленицы. Так, 26 февраля в Пскове стартовал областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй».

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Праздник организовали и в детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов в Пскове.