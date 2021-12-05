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В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса

Власти Хорватии сняли введенные ранее в связи с пандемией ограничения на въезд в республику.

«Решение о временном ограничении пересечения пограничных переходов Республики Хорватии, действовавшее до 30 апреля 2022 года, не продлено, - приводит ТАСС заявление хорватского МВД. - Таким образом, въезд в Хорватию разрешен на основании условий, которые действовали до пандемии, а именно предусмотренных шенгенским кодексом о границах, законом об иностранцах и других, без соблюдения эпидемиологических условий».

Швейцария также отменила ограничения на въезд в страну, действовавшие с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Со 2 мая по прибытии на швейцарскую территорию более не требуется предъявлять сертификат вакцинации или справку о перенесенном COVID-19, пишет ТАСС.

«С этой даты [2 мая] вновь стал возможным въезд на территорию Швейцарии в обычном порядке, - говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте Швейцарии. - Теперь нет необходимости предъявлять при въезде сертификат о вакцинации или о выздоровлении».

В Швейцарии приняли эти решения «с учетом положительной эволюции эпидемиологической ситуации».