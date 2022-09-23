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Сближающийся с Землей астероид обнаружили российские обсерватории

Российские обсерватории обнаружили астероид, сближающийся с Землей. Об этом сообщается в Telegram-канале Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

Изображение здесь и далее: Telegram-канал Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН

В ночь на 1 октября две обсерватории юга России подтвердили обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей.

«Малая планета полуколометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет», - говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, снимки сделаны 25-метровым телескопом в поселке Кочеванчик и 50-сантиметровым телескопом Кубанского государственного университета.