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В России и мире

WhatsApp вводит новый запрет для пользователей мессенджера

06.10.2022 12:07|ПсковКомментариев: 1

WhatsApp ввел новый запрет для пользователей мессенджера. Как сообщает Akket.com, запрет вступит в силу 8 октября и его последствия коснутся проживающих в России, Казахстане, Белоруссии, Украине, Азербайджане, Грузии, Армении и во многих других регионах мира.

После обновления 8 октября пользователи сервиса столкнутся с тем, что не смогут пересылать и совершать иные действия с медиафайлами, полученные от собеседников. Такое новшество означает, что если отправитель фотографии, документа или видеоролика сможет запретить своему собеседнику сохранять копии этой информации, в том числе в виде скриншотов.

При попытке сделать скриншот в WhatsApp той информации, которая запрещена к распространению, появится сообщение с ошибкой, либо вместо медиафайла будет отображаться просто черный или белый фон, в зависимости от настроек телефона. Такая новая возможность должна будет значительно и очень ощутимо повысить защищенность пользовательской информации и усилить уровень конфиденциальности информации, пояснили эксперты.

Чтобы запретить собеседнику скачивать медиафайлы, необходимо отправить эту информацию в качестве самоудаляющейся. Новшество появится в версии мессенджера для Android-телефонов и iPhone.

Однако пользователи мессенджера могут обойти этот запрет с помощью сторонних приложений или фотографий экрана телефона с помощью другого.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всем данным в телефонах пользователей.

Теги: #безопасность #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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