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В России и мире

В отношении российского политика Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене

06.10.2022 14:05|ПсковКомментариев: 0

В отношении политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает «Фонтанка.ру».

Фото: 112

По данным следствия, журналист, покинувший прошлым летом пост вице-президента фонда «Свободная Россия» (деятельность структуры признана нежелательной на территории РФ), за 30 тысяч долларов в месяц оказывал консультационную помощь иностранным спецслужбам, продолжая работу в интересах нежелательной организации.

Сейчас оппозиционер находится в СИЗО по делу о распространении заведомо ложной информации про Вооруженные силы РФ.

* включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22 апреля 2022 года. 

Теги: #Россия #госизмена #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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