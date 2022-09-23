В России и мире

В отношении российского политика Кара-Мурзы* возбудили дело о госизмене

В отношении политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* возбудили уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает «Фонтанка.ру».

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По данным следствия, журналист, покинувший прошлым летом пост вице-президента фонда «Свободная Россия» (деятельность структуры признана нежелательной на территории РФ), за 30 тысяч долларов в месяц оказывал консультационную помощь иностранным спецслужбам, продолжая работу в интересах нежелательной организации.

Сейчас оппозиционер находится в СИЗО по делу о распространении заведомо ложной информации про Вооруженные силы РФ.

* включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, по решению Минюста РФ от 22 апреля 2022 года.