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Российские врачи спасли пациентку, съевшую арбуз с живой осой

59-летнюю женщину спасли медики в Саратове после укуса пчелы в нёбо. Об этом сообщает городская клиническая больница №6 в своём Telegram-канале.

Женщина на даче ела арбуз и не заметила, как вместе с мякотью взяла в рот живую осу, которая тут же укусила пациентку в нёбо, после чего мгновенно начался отёк, пишет РИА Новости.

«Пациентке повезло, что соседи смогли быстро доставить её к нам. Состояние было тяжёлое, в результате обширного отёка началась асфиксия, спутанность сознания. Оказалось, что у пациентки аллергия на укусы осы, ситуация осложнилась ещё и наличием гипертонии... (Дежурным врачам) удалось быстро стабилизировать пациентку и начать консервативное лечение», - отметил заведующий оториноларингологическим отделением Александр Гуков.

Уточняется, что подобные случаи не единичны и нередко заканчиваются смертельным исходом. «Наиболее опасны укусы ос, пчёл и других насекомых именно в полость рта, голову, шею, так как там находится область активного кровоснабжения и яд быстро попадает в мозг. В качестве совета врачи СГКБ №6 напоминают о необходимости иметь при себе медицинскую аптечку с антигистаминными средствами», - отмечается в сообщении.