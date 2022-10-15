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«Она орёт, я ору»: таксист в Москве принял роды у пассажирки в машине

Водитель «Яндекс.Такси» Сунатулло Мирзоев принял роды у пассажирки в автомобиле в Москве, сообщается в Telegram-канале Shot.

Источник: Telegram-канал Shot

«Я сел в машину, и она начала кричать. Только хотели поехать, она начала рожать… Голову держу, она тоже держит. Она орёт, я ору», - поделился мужчина.

Таксист разместил женщину на заднем сиденье и принял роды, после чего положил новорожденную девочку матери на живот и повёз их в ближайший роддом.

«Водитель бедный, вообще, мне его так жалко было, у него руки тряслись! Бедняга! Мы чувствуем себя хорошо, у нас все в порядке - и у меня, и у малышки», - рассказала женщина.

Новорожденную девочку назвали Светой.