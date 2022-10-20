В России и мире

«Восстание зомби-косуль»: животные в России заражаются неизвестной болезнью. ВИДЕО

Косули в Курганской области начали заражаться неизвестной болезнью, сообщает Telegram-канал Baza.

Видео здесь и далее: Telegram-канал Baza

«Восстание зомби-косуль в Курганской области - там выявили около 30 животных, зараженных неизвестной болезнью. Ветеринары говорят, что сталкиваются с таким впервые», - говорится в сообщении.

Зараженные животные ведут себя неадекватно - у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. У косуль взяли пробы и отправили в лабораторию, но пока никаких инфекционных заболеваний там не выявили. Биологи и ветеринары разводят руками - по их словам, раньше таких заболеваний они не встречали.