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Роспотребнадзор назвал напитки для укрепления иммунитета осенью

Роспотребнадзор назвал восемь напитков, которые помогут избежать осенних простуд и укрепить иммунитет.

В их число вошли несколько рецептов чая — облепиховый с имбирём или с калиной, лимоном и мёдом. Также полезен чай по-берберски — чёрный или зелёный чай с добавлением толченых кедровых орехов и мяты, сообщает РИА Новости.

Получить заряд необходимых витаминов можно из компотов. Особенно полезны компоты из чёрной смородины с добавлением корицы, кардамона и бадьяна и из фейхоа с айвой.

Ещё одним полезным напитком является сбитень с брусникой. Для его приготовления необходимо сварить сахарный сироп, добавить в него кардамон, корицу, лавровый лист и несколько горошков перца, после чего вскипятить. Затем нужно размять в кашицу бруснику и мяту, общую смесь варить около 20 минут, настоять и процедить в кувшин с мёдом и лимоном.

Клюквенный пунш также поможет укрепить иммунитет. В его рецепт входят ягоды клюквы, апельсиновый и яблочный сок, сок половины лайма, мелко нарезанный корень имбиря, корица и мускатный орех. Все ингредиенты необходимо смешать, довести содержимое до кипения и томить на малом огне 10-15 минут.

Наконец, можно приготовить взвар из сухофруктов с чабрецом и мёдом. Для этого напитка подойдут любые сухофрукты. Их нужно промыть, положить в термос, добавить чабрец и мёд и залить кипятком. Настаивать такой напиток нужно не менее трёх часов.