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В России и мире

Строитель выжил при падении с высоты 20-этажного дома

23.10.2022 16:24|ПсковКомментариев: 0

Мужчина сорвался с многоэтажного здания во время выполнения работ по строительству жилого комплекса в столице на Волоколамском шоссе, передает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел 22 октября около 17.00.

До прибытия «Скорой» пострадавший находился в сознании, его госпитализировали. О том, что рабочий сорвался с высоты 20-го этажа, рассказали его коллеги, они же попросили прохожих вызвать медиков. Причины падения неизвестны, но, скорее всего, имело место нарушение техники безопасности.

По словам очевидцев, после произошедшего пострадавший чувствовал себя абсолютно нормально, много говорил и даже выкурил сигарету, пока ждал «скорую помощь». Приехавшие на метро происшествия врачи диагностировали у строителя сотрясение мозга и открытый перелом плечевой кости. Его госпитализировали в районную больницу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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