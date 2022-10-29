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В России есть все возможности для обслуживания самолётов - Минтранс

Минтранс РФ видит все возможности для обслуживания воздушных судов в России и поддержания их лётной годности, сообщили в пресс-службе министерства.

В Airbus ранее заявили об обеспокоенности безопасностью полётов своих самолётов в России, сообщало агентство Bloomberg.

«Россией в кратчайшие сроки приняты меры по нивелированию последствий санкционного давления. Обеспечен перевод и регистрация иностранных воздушных судов в российском реестре», - отмечает ведомство.

«Поддержание лётной годности и безопасности полётов организовано на высоком уровне. На сегодняшний день в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности», - говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что в стране работает достаточное число организаций, располагающих необходимым количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности, пишет РИА Новости.

«Также Минтрансом ведется работа, направленная на расширение номенклатуры поставщиков запчастей для воздушных судов. Это обеспечит продление надежной эксплуатации авиационного парка российских авиакомпаний, решит вопрос укомплектованности и снижения стоимости технического обслуживания воздушных судов», - сообщает ведомство.

При этом обеспечение безопасности полетов по-прежнему остается главным критерием, которым руководствуется министерство транспорта при разработке новых предложений по совершенствованию авиационного законодательства и его адаптации к текущим реалиям.