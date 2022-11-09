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Диетолог рекомендовала людям с лишним весом отказаться от какао

Полезные свойства какао давно известны. Этот напиток помогает снизить артериальное давление, количество «плохого» холестерина, расширяет кровеносные сосуды и улучшает настроение, но этот напиток полезен не всем, заявила детский эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

Например, людям с лишним весом стоит снизить его потребление. В крайнем случае, людям с ожирением и сахарным диабетом можно готовить его на воде, а вместо сахара добавлять разрешенные сахарозаменители. Также какао не стоит пить беременным женщинам, сообщает runews24.

Кроме того, из-за содержания кофеина от какао лучше отказаться людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей.

Врач отметила, поскольку какао стимулирует выработку желудочного сока, не стоит пить его натощак и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.