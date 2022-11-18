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Глава администрации крупного российского города покинул пост, чтобы отправиться в зону СВО

Глава администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне <...> Мой долг и моё призвание вновь встать на защиту нашей страны», - написал Сапожников в своём в Telegram-канале.

Он поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтёров, общественников, предпринимателей и работников служб.

«Да, Сапожников покинул пост, почему - о личных намерениях мы говорить не можем. Исполняющим обязанности назначен (первый замглавы) Андрей Викторович Гренишин», - уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Читы.

Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года. До этого с 2014 года был депутатом городской думы. Сапожникову 46 лет, женат, есть дочь.