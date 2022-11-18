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Двухлетний ребёнок погиб в Тобольске из-за халатности воспитателя детсада

24.11.2022 15:06|ПсковКомментариев: 0

Воспитательницу детского сада, женщину 1991 года рождения, будут судить в городе Тобольске Тюменской области. Из-за её халатности во время прогулки погиб двухлетний ребёнок. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

По версии следствия, 19 сентября во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детского сада обвиняемая не обеспечила должного внимания за детьми, из-за чего двухлетний ребёнок, оставшийся без внимания воспитателя во время игры, погиб в детском домике-беседке.

Девушку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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