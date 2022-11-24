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Россиянин умер на фестивале закаливания

Житель Рязани умер на фестивале закаливания «Энергия холода». Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Рязанской области.

Фото: архив ПЛН

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра 1960 года рождения 10 декабря во время проведения фестиваля закаливания "Энергия холода"», - говорится в сообщении.

Организаторами фестиваля являются Минспорт Рязанской области, рязанская Федерация закаливания и зимнего плавания, а также клубы закаливания и зимнего плавания Рязанской и Московской областей.