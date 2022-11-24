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Назначен председатель Фонда пенсионного и социального страхования

Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Фото: Telegram-канал правительства РФ

Сергей Чирков родился в 1978 году. В 2000-м окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук.

Трудился в различных должностях в Фонде социального страхования России.

В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР), где прошёл путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда – на эту должность Сергей Чирков был назначен в июле 2022 года.

Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнёт работу 1 января 2023 года. Новая структура – результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Цель реформы – повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес.

Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.