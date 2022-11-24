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Житель Томска отравил женщину с ребенком выхлопными газами автомобиля

Житель Томска, не заглушивший свой автомобиль в гаражном боксе под жилым домом, пойдет под суд за то, что от выхлопных газов едва не погибли женщина с ребенком, сообщают СУСК и прокуратура Томской области.

«Следственными органами СК РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 62-летнего жителя Томска в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», - приводит сообщение следственного управления РИА Новости.

По версии следствия, в мае мужчина вечером припарковал свою легковушку в принадлежащем ему гаражном боксе, расположенном в цокольном этаже дома. «Не убедившись в полном отключении двигателя автомобиля, он покинул гаражный бокс. В результате этого выхлопные газы автомобиля по общему вентиляционному каналу гаражного бокса и жилых квартир дома попали в помещение квартиры, расположенной на первом этаже, и проживающая в указанной квартире женщина с малолетним ребенком получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью», - рассказали в СК.

В прокуратуре Томской области пояснили, что женщина, почувствовав резкое недомогание, успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Благодаря работе бригады скорой помощи и сотрудников поисково-спасательной службы, взломавших дверь квартиры, потерпевших удалось спасти. Женщина и ее пятилетний сын получили острое ингаляционное отравление тяжелой степени.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №6 Ленинского судебного района Томска для рассмотрения по существу.