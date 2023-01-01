Минобороны сообщило о гибели 63 военных России в ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке

Минобороны РФ сообщило о гибели 63 военнослужащих России в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по расположению военнослужащих РФ в Макеевке.
Как отметили в Минобороны, Украина в районе Макеевки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделения ВС РФ шестью РСЗО HIMARS производства США, сообщает ТАСС.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что средствами ПВО РФ были сбиты два реактивных снаряда HIMARS.