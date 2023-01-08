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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию

Олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Об этом сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз - пневмония», - сказал Илья Авербух ТАСС.

Фигурист в начале января выступал в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Роману Костомарову 45 лет, на Олимпиаде в Турине он выиграл золотую медаль в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы дважды становились чемпионами мира, трижды - чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. Костомаров также известен по выступлениям в телевизионном шоу «Ледниковый период».