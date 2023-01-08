В России и мире

Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ

Почти миллиард жителей Земли вынуждены получать услуги здравоохранения в медицинских учреждениях, в которых нет надежного электроснабжения. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в субботу докладе, соавторами которого выступили, в частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.

«Доступ к электричеству является критически важным для предоставления качественных услуг в сфере охраны здоровья - от родовспоможения до действий в чрезвычайных ситуациях, таких как сердечные приступы, а также для проведения иммунизации, необходимой для спасения жизней», - приводит ТАСС содержание доклада. Они подчеркнули, что «около миллиарда людей в странах с низкими и средними доходами, то есть восьмая часть населения мира, получают услуги в учреждениях здравоохранения, в которых отсутствует надежное электроснабжение». Электричество, как напомнили эксперты, необходимо для освещения лечебных помещений, обеспечения работы медицинских приборов и операционных, стерилизации материалов.

Согласно докладу, в Южной Азии и странах Африки, расположенных южнее Сахары, более 10% всех лечебных учреждений «вообще не имеют доступа к электричеству». В половине медицинских учреждений в регионе южнее Сахары электроснабжение является «ненадежным». При этом медицинские пункты, оказывающие первичную помощь и находящиеся в сельской местности, «с меньшей вероятностью имеют доступ к электричеству, чем больницы и учреждения в городских районах».

Эксперты отметили, что доступ медицинских учреждений к электроснабжению необходим для достижения всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами. Поэтому проведение их электрификации страны должны рассматривать как «наивысший приоритет развития, требующий большей поддержки и инвестиций», говорится в докладе.