Telegram вводит новые функции для подписчиков Premium

Пользователи Telegram Premium теперь могут переводить чаты, каналы и группы с иностранных языков на русский, также в обновлении появилась функция автосохранения входящих медиа-файлов, говорится в официальном канале мессенджера.
«Теперь Premium-пользователи могут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Достаточно лишь нажать на новую кнопку "Перевести" в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку», - приводит сообщение РИА Новости.
Все пользователи мессенджера также теперь могут установить любые стикеры и анимированные эмодзи в качестве профильной фотографии в личном аккаунте, группе или канале. Помимо этого, была введена функция автосохранения полученных медиа-файлов.
Кроме того, в разделе «Использование сети» появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика мессенджером. Уточняется, что в нём можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров пользователей.