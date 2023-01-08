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Президент Турции назвал случившиеся землетрясения самой разрушительной природной катастрофой

Число жертв землетрясений достигло 35 418 человек, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Землетрясение 6 февраля по числу жертв стали самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года», - приводит его слова РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.