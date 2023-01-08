В Турции произошли новые землетрясения

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором, зарегистрированном в 20.07 по местному времени землетрясении в турецкой провинции Хатай, магнитуда составила 5,8.
Вечером в понедельник власти информировали о землетрясении в провинции магнитудой 6,4. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
«В 20:07 по местному времени в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг», - сообщило управление.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Часть трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушена в понедельник после двух новых землетрясений в провинции Хатай, сообщили РИА Новости местные источники.
«Часть трассы Антакья-Искендерун разрушена после землетрясений», - рассказали источники.
Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения.
Как описала ситуацию корреспондент телеканала Эмине Кавасоглу, «во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли».
«В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее», - отметила она.