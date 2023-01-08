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В Турции произошли новые землетрясения

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о втором, зарегистрированном в 20.07 по местному времени землетрясении в турецкой провинции Хатай, магнитуда составила 5,8.

Вечером в понедельник власти информировали о землетрясении в провинции магнитудой 6,4. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«В 20:07 по местному времени в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в районе Самандаг», - сообщило управление.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля утром. Оно, по словам Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали афтершоки, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

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