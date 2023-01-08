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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попал в санкционный список США

США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов, а также девяти министров РФ, включая глав минкульта, МЧС, минспорта и минцифры, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.

Согласно заявлению, в ограничительный список попали свыше 40 российских губернаторов и глав республик, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, уточняет Telegram-канал BRIEF.

Также под санкции попали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет РИА Новости.