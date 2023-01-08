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Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и её нового парня и попал в ДТП

Молодой человек в Башкирии убил бывшую девушку и её нового парня и, уходя от погони, попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: Telegram-канал 112

22-летний студент Уфимского государственного нефтяного технического университета приревновал свою бывшую двушку к её новому молодому человеку, выследил пару и напал на них с ножом. От полученных ранений оба пострадавших скончались на месте, сообщает Telegram-канал 112.

Молодой человек пытался скрыться на легковом автомобиле своего отца, но доехать до Уфы у него не получилось. На трассе подозреваемый выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta. Пассажир автомобиля Lada скончался, а оба водителя получили серьёзные травмы.

Сейчас молодой человек находится в больнице в тяжёлом состоянии.