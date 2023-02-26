Эксперт рассказал о глобальных последствиях таяния льдов в Антарктиде

Аналогичные климатические изменения в Арктике приведут к исчезновению льда в океане, также наблюдается сильная эрозия берега из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов.
«В ближайшие 30 лет ожидается, что сезонный покров может стать сезонным, то есть летом, в сентябре, в октябре весь Северный Ледовитый океан будет свободен от морских льдов. Что касается Антарктиды, там будут последствия для живых организмов, для биоразнообразия. В Арктике мы видим последствия для всех морпутей — период свободной ото льда навигации уже вырос где-то на месяц за последние 30 лет и к концу века вырастет ещё на 2-3 месяца, если верить моделям климата. Разрушаются берега, потому что они тоже из вечной мерзлоты состоят, сильная эрозия идёт береговой линии. Это всё влияет ещё на характер атмосферной циркуляции», - приводит слова эксперта «Говорит Москва».
Семёнов добавил, что таяние морских льдов не влияет на повышение уровня океана.
Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали самый низкий показатель площади льда в Антарктиде за 44 года.