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Эксперт рассказал о глобальных последствиях таяния льдов в Антарктиде

Аналогичные климатические изменения в Арктике приведут к исчезновению льда в океане, также наблюдается сильная эрозия берега из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом рассказал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семёнов.

«В ближайшие 30 лет ожидается, что сезонный покров может стать сезонным, то есть летом, в сентябре, в октябре весь Северный Ледовитый океан будет свободен от морских льдов. Что касается Антарктиды, там будут последствия для живых организмов, для биоразнообразия. В Арктике мы видим последствия для всех морпутей — период свободной ото льда навигации уже вырос где-то на месяц за последние 30 лет и к концу века вырастет ещё на 2-3 месяца, если верить моделям климата. Разрушаются берега, потому что они тоже из вечной мерзлоты состоят, сильная эрозия идёт береговой линии. Это всё влияет ещё на характер атмосферной циркуляции», - приводит слова эксперта «Говорит Москва».

Семёнов добавил, что таяние морских льдов не влияет на повышение уровня океана.

«В Антарктиде действительно стала быстро сокращаться площадь морских льдов, но до этого в течение 30 или 25 лет лёд, наоборот, нарастал. Там динамика во многом определяется изменчивостью атмосферной циркуляции в Антарктиде. В перспективе всё равно лёд будет таять. В Арктике сокращается уже монотонно 40 лет. Таяние морских льдов не приводит к повышению уровня океана. Океан повышается из-за таяния ледников с суши и термического расширения океана. Нельзя сказать, что таяние льдов приводит к изменению климата. Таяние льдов — это последствие изменение климата».

Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали самый низкий показатель площади льда в Антарктиде за 44 года.