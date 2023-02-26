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Взрыв произошел на заводе в Подмосковье. ВИДЕО

Взрыв произошел на коксогазовом заводе в подмосковном городе Видном вечером 5 марта, на предприятии вспыхнул пожар.

Видео: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

«Взрыв раздался в одном из цехов коксогазового завода в Видном (Московская область). Огнем охвачена насосная колонна с бензолом», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Информации о пострадавших пока нет.

После взрыва в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Пожарные приступили к тушению. Общая площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров - горит все здание, уточняет ТАСС.