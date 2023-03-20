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Пятеро детей пропали во время прогулки в российском городе

В Краснодарском крае полиция и волонтеры вторые сутки разыскивают пятерых школьников в возрасте от 8 до 13 лет, дети ушли на прогулку и не вернулись домой, сообщает ТАСС.

Мальчики гуляли в Адлерском районе Сочи, дети не вернулись домой 31 марта. Семьи самостоятельно искали подростков в течение суток, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как отмечает «Газета.ру», накануне группу мальчишек видели в бассейне на территории гостиницы «Аврора», им сделали замечание. Куда после купания направились школьники пока неизвестно.

По сообщению пресс-службы администрации города, пропавшим от 8 до 13 лет, на их поиск также вышли казаки, спасатели и волонтеры, всего более 70 человек.