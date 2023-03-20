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Лавров и Блинкен обсудили задержание в России американского журналиста

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвона Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Лавров во время разговора призвал официальных лиц в Вашингтоне и западные СМИ не нагнетать обстановку в попытке придать этому делу политическую окраску. Министр подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным при попытке получить секретные сведения. По его словам, журналист под прикрытием своего статуса собирал данные, составляющие государственную тайну.

Там подчеркнули, что «в свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд».

В МИД РФ проинформировали, что в ходе беседы Лаврова и Блинкена также затрагивались некоторые вопросы двустороннего характера.

Напомним, в четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.

В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Эвана Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.