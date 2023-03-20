В России и мире

Семилетний ребенок утонул в бассейне столичного спорткомплекса

Семилетний мальчик утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГСУ Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следователи осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спорткомплекса. Кроме того, изъята служебная документация и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел во время занятий в бассейне на Левобережной улице, семилетний мальчик прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть, умер он в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу.