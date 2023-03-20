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Соотечественникам упростили переселение в Россию из недружественных стран

Соотечественникам упростили условия участия в программе переселения из недружественных государств. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Миушустин отметил, что решение поможет скорее переехать тысячам соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России. Соотечественники смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в России. Им не придется переводить и нотариально заверять документы c продублированными на русском языке записями, пишет FlashNord.

Для беженцев и получивших временное убежище предусмотрели ускоренную процедуру рассмотрения заявления. На это отводится 25 рабочих дней вместо 40. Необязательным стало предъявление свидетельства о рождении, сведений об образовании, о трудовом стаже и других документов.