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Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля

Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии, и она станет членом альянса», - цитирует его РИА Новости.

Это подтвердила и канцелярия президента Финляндии.

Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу.