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Дональд Трамп арестован, он ждет предъявления обвинений

Суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», — гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.

У здания на Манхэттене собрались сторонники и противники политика. Несогласные с Трампом призывают арестовать бывшего президента, обвиняя его во лжи, группа поддержки размахивает флагами с фамилией экс-президента и надписями «Трамп или смерть», пишет РИА Новости.

За предъявление обвинений Трампу на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным CNN, прокуратура Манхэттена готова предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.