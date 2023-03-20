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Власти Ленинградской области опровергли сообщения о неизвестном летающем шаре

Власти Ленинградской области опровергли сообщения о том, что ПВО засекла над Сосновым Бором неопознанный объект.

Местные СМИ писали, что в этом районе якобы обнаружен воздушный шар, который движется со стороны Европы со скоростью 200 км/ч, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Сосновый Бор находится на расстоянии примерно 70 км от Санкт-Петербурга. В городе располагается Ленинградская АЭС.

В конце февраля план «Ковёр» ввели в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимал самолеты. Затем ограничение воздушного пространства сняли в Санкт-Петербурге.