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Вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается - Песков

Вопрос снятия моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь, пишет FlashNord.

Песков, комментируя инициативу, отметил, что в Кремле этот «вопрос никак не обсуждается». Представитель Кремля напомнил, что в разные периоды он неоднократно поднимался, но до сих пор решений на этот счет не принималось.