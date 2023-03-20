В России и мире

Правительство одобрило проект об эксперименте по онлайн-торговле вином

Правительство России на заседании в пятницу рассмотрело законопроект о проведении эксперимента по розничной онлайн-продаже отечественного вина. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров, документ одобрен.

Законопроект носит название «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта акционерного общества "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

Срок его проведения – с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

«Мы ожидаем начала эксперимента по дистанционной продаже российского вина и готовим нашу инфраструктуру к запуску», - заявили в пресс-службе «Почты России».

Как сообщалось ранее, законопроект подготовил Минфин. Предусматривается, что эксперимент будет проводиться в двух регионах – Москве и Московской области. Список производителей, которые будут в нем участвовать, должен составить Минсельхоз.

Как заявляла в конце прошлого года на первом Российском винодельческом форуме вице-премьер Виктория Абрамченко, эксперимент по онлайн-торговле алкогольной продукцией с использованием инфраструктуры «Почты России» может стать удачным, на его основе сформируется понимание необходимости нормативного закрепления этого канала для развития рынка.

По ее словам, все современные способы доставки качественной отечественной винодельческой продукции нужно использовать.

Проведение эксперимента поддержало и Росалкогольрегулирование. Его представитель на том же форуме не исключал и расширение ассортимента алкогольной продукции, которую можно будет продавать через интернет. Но решение об этом может быть принято только по результатам эксперимента, который должен начаться 1 ноября этого года.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году в РФ было произведено 32,7 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 9,7% больше, чем в 2021 году. Темпы роста производства шампанских и игристых вин были существенно выше - 25,2%, до 16,2 млн дал. Розничные продажи тихих вин в прошлом году выросли на 0,8%, до 53,4 млн дал, игристых и шампанских вин - на 8,6%, до 20 млн дал.