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В России и мире

Минюст включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов

14.04.2023 21:15|ПсковКомментариев: 0

Известный комик Семен Слепаков* и издание «Полигон»** включены Минюстом в реестр иностранных агентов, сообщает в пятницу, 14 апреля, РИА Новости. Кроме них, в реестр включены еще три человека и три организации, следует из  соответствующего перечня ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. С. Слепаков*, И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"**, а также объединение "Радужная ассоциация"**, - сообщается в реестре.

* Признан Минюстом иноагентом

** Организация, выполняющая функции иноагента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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