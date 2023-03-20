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Самолет в благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Россию

Самолет в благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Россию, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля. Схождение Благодатного огня происходит накануне великого праздника Пасхи. Церемония всегда проходит в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. Считается, что святыня возведена именно на месте погребения и последующего возвращения к жизни Иисуса Христа

С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.