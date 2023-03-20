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Тела женщины и трехлетней дочери нашли на козырьке подъезда дома в Подмосковье

Уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки возбудили в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Подмосковью. Как рассказали в ведомстве, мать девочки погибла накануне, выпав из окна. Ее тело нашли на козырьке подъезда многоэтажного дома. Следователи установили, что у женщины есть дочь, но месту проживания ребенка не нашли.

На камерах видеонаблюдения правоохранители увидели, как мать с девочкой заходят в подъезд многоквартирного дома. Но после ЧП девочка пропала, из подъезда она не выходила. Полицейские обыскали ближайшие дворы, канализационные коллекторы и реку Пехорка, побывали в съемной квартире семьи. Девочки нигде не было, пишет RuNews24.

Тело ребенка обнаружили в полом пространстве под плитой балкона второго этажа над козырьком подъезда. Сначала предполагалось, что труп принесли туда уже после гибели, но выяснилось, что у погибшей девочки на теле травмы, характерные для падения с большой высоты. Следователи считают, что она выпала вместе с матерью.

Видео: Telegram-канал «112»

По предварительной версии, тело отскочило под балкон уже после падения. Еще один вариант — после падения девочка была жива некоторое время и сама отползла под плиту балкона.

Прокуратура уже начала проверку. Как рассказала сестра погибшей женщины, в прошлом году семья эвакуировалась в Подмосковье из Луганска. Мать пропавшей девочки страдала посттравматическим расстройством и могла выбросить девочку с высоты.