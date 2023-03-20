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Силовики задержали экс-замминистра культуры по подозрению в коррупции

Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова задержана в столице, передает «МК». Бывшую чиновницу подозревают в коррупционном преступлении. Со ссылкой на источники телеграм-канала 112 сообщается, что сейчас она находится на допросе.

Официальные комментарии правоохранительных органов до настоящего времени не поступали.

Ольга Ярилова работала на различных должностях в Министерстве культуры Российской Федерации с 2005 года. Десять лет назад она возглавила департамент туризма и региональной политики. Пост заместителя министра она заняла в 2018 году. В должности заместителя главы ведомства курировала деятельность департаментов региональной политики, кинематографии и цифрового развития, отдела госслужбы и противодействия коррупции, а также «Российского фонда культуры». Осенью прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ольги Яриловой от занимаемой должности. Сообщалось, что чиновница уволилась по собственному желанию.